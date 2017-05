Flygtende biltyv dræbt i voldsom kollision med bulldozer

Torsdag 25. maj 2017 kl. 11:40En 36-årig mand blev sent i går eftermiddag dræbt under tragiske omstændigheder i den sydgrønlandske by Julianehåb. Han havde tidligere på eftermiddagen stjålet en bil og under flugt fra politiet bragede han med høj hastighed ind i en modkørende bulldozer.Manden blev dræbt på stedet ved den voldsomme kollision, kunne tilkaldt redning blot konstatere.