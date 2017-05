Ung bilist dræbt i overhaling-kollision med traktor

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 25. maj 2017 kl. 11:14En 20-årig mand blev til midnat dræbt på stedet i en overhaling-kollision med en traktor på en lokal vej langs Limfjorden 10 km syd for nordvestjyske Thisted. Traktoren begyndte at dreje til venstre, da den unge bilist samtidig havde lagt an til overhaling. Hvorfor den skæbnesvangre kollision var uundgåelig.Traktoren blev ført af en 52-årig mand, der var på vej hjem til sin gård efter markarbejde.