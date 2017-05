Ariana Grande aflyser alle koncerter frem til 7. juni

Onsdag 24. maj 2017 kl. 22:10Den amerikanske sangerinde Ariana Grande, der netop havde forladt scenen ved koncerten i Manchester sent mandag aften, hvor selvmord-bombning dræbte 22 og bragte lige så manges liv i fare, har aflyst alle sine koncerter frem til 7. juni. Det sker i respekt for ofrene og deres pårørende.Ariana Grande skulle have givet koncert i London både i morgen og fredag, og efterfølgende i Belgien, Polen og Tyskland. Hendes tourné genoptages først i Paris onsdag 7. juni.Blandt de 64 kvæstede er 20 i kritisk tilstand, hvorfor antallet af dræbte ulykkeligvis ventes at stige.