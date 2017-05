Psykisk syg mand bag brutalt kniv-mord på campingplads

Onsdag 24. maj 2017 kl. 18:07En 53-årig psykisk syg mand er anholdt for at have kniv-myrdet en endnu ikke identificeret mand på den ene af campingpladserne i Vejers Strand ved den jyske vestkyst nord for Esbjerg. Han har desuden kvæstet en 69-årig mand, som svæver mellem liv og død på universitetsygehuset i Odense.Den brutale og tragiske begivenhed udspillede sig i morgenstunden i campingpladsens baderum. Den dræbte og den livfarligt kvæstede havde ingen mulighed for at forsvare sig over for kniv-morderen.