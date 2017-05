4 nye døde på Mount Everest

Onsdag 24. maj 2017 kl. 13:02Tragedien fortsætter med de mange bjergbestigere, som sætter ikke kun livet på spil, men sætter livet til under forsøg på at nå toppen af det over 8.800 meter høje bjerg Mount Everest. Et redninghold har netop fundet 4 nye døde på vej op mod bjergets top - 2 udenlandske bjergbestigere og 2 guider.Antallet af døde på vej op mod toppen af Mount Everest er dermed 10 i denne måned. Bjergbestigerne dør fortrinvis af iltmangel (og udmattelse), når de kommer over de 8.000 meters højde.