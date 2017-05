Politi-aktion på campingplads - mindst 1 formodes dræbt

Onsdag 24. maj 2017 kl. 10:29Der foreligger endnu ingen detaljer om en politi-aktion på en af de 3 campingpladser i ferieområdet Vejers Strand ved den jyske vestkyst nord for Esbjerg. Der er forlydender om skyderi på campingpladsen, og der formodes at være mindst 1 dræbt, lyder den aktuelle melding.Politiet er endnu meget tilbageholdende med oplysninger. Imidlertid er et massivt opbud af politifolk og flere ambulancer på campingpladsen et faktum. Politiet bebuder en orientering senere i dag.