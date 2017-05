Posten bliver stadig mere amputeret - ny mavepuster

Onsdag 24. maj 2017 kl. 09:54Et samarbejde i over 20 år mellem Danske Bank og det danske postvæsen ophører til nytår. Det drejer sig om muligheden for at betale regninger på posthusene (i postbutikkerne) - den forsvinder. Altså en ny mavepuster til posten, som bliver stadig mere amputeret.Hvor mange andre forringelser af den tilbageværende postservice, der kan forventes og hvornår, er ikke til at forudse. Men at posten er under total opløsning, er et faktum.