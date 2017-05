Færgen fra Lolland til Langeland har reddet 4 forliste turister

Onsdag 24. maj 2017 kl. 09:18For 4 hollandske turister er dagen begyndt med en halsbrækkende oplevelse, der dog endte godt. De kæntrede for lidt over 1 time siden med deres båd i farvandet ud for Spodsbjerg på Langeland, men blev efterfølgende reddet af færgen, der sejler mellem Lolland og Langeland.En storstilet redningaktion var dermed kun lige gået igang, da politiet fik meldingen om, at de 4 hollændere befandt sig ombord på færgen - og har det godt.