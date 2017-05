Druknet kvinde fundet ved ubeboet ø i Kattegat

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 23. maj 2017 kl. 14:59Liget af øjensynligt en druknet kvinde er fundet ved en af de små ubeboede øer ved Læsø i Kattegat sydøst for nordjyske Frederikshavn. Personen har ligget nogen tid i vandet, hvorfor der forestår et grundigt forsøg på identifikation. Hvilket foregår på sygehuset i Hjørring.Det var ansatte inden for skov- og naturområdet, som i forbindelse med en fugletælling observerede liget.