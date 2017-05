Kvinde glemte håndbremsen - bil trillede selv i havn

Tirsdag 23. maj 2017 kl. 10:56En 50-årig kvinde mistede i går eftermiddag sin bil på Bornholm. I Hasle på solskinøens vestkyst parkerede hun i havneområdet, men glemte at trække håndbremsen. Resultatet var, at bilen satte igang, trillede 60 meter og endte i havnen. Den førerløse bil påførte hverken personer eller ting skade.Kvinden så selv bilen "stikke af" og køre i havnebassinet - imens hun var i færd med telefonisk at orientere politiet om, hvad der foregik.