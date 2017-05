Lufthavn i Gøteborg evakueret på grund af "sprængstof"

Tirsdag 23. maj 2017 kl. 00:17Hvad "sprængstoffet" nærmere består af udover, at der er tale om en væske, vides endnu ikke. Men det var årsagen til, at den internationale lufthavn "Landvetter" i svenske Gøteborg sent mandag aften blev evakueret, og der blev tilkaldt bombe-eksperter.Ved midnattid var en del af lufthavnen fortsat afspærret, og der må muligvis forventes forsinkelser fra morgenstunden, selvom man nu har hele natten til at få overblik.