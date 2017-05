Motorsport kører død

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 22. maj 2017 kl. 20:39Den amerikanske motorsport kører Nicky Hayden er død 35 år. Hans liv sluttede i dag på sygehus i det italienske ferieparadis Rimini, hvor han midt i sidste uge blev kørt ned, da han var ude at cykle for at nyde livet og naturen. Siden har lægerne kæmpet for at redde hans liv, men måtte i dag opgive.Nicholas (Nicky) Hayden var født i Kentucky i USA. Han startede den professionelle motorsport karriere i 2003 og vandt allerede i 2006 MotoGP verdenmesterskabet.