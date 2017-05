Kæmpe bombe under EU, hvis lande tvinges til euro

Mandag 22. maj 2017 kl. 18:27Så er der røre i vandet, noget der virkelig kan udvikle sig til stormvejr - og ryste EU. En sand bombe under hele fællesskabet, hvis det er den absolutte hensigt blandt ledende folk i EU-systemet, at alle lande skal tvinges til euro som valuta. I dag har 19 af 27 (England på vej ud er ikke talt med) lande euro.Det er den tyske avis Frankfurter Allgemeine (www.faz.net), der er kilde til den opsigtvækkende oplysning.Der bliver noget at forklare i de lande, som i dag ikke har euro - herunder i Danmark.