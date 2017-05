Vovehalse dør på bjergtop - Mount Everest er farlig

Mandag 22. maj 2017 kl. 15:48Efter 2 nye dødfald i weekenden er antallet af vovehalse, som dør under deres forsøg på at nå toppen af bjerget Mount Everest, nu 6 i denne måned. I går satte en australsk mand og en slovakisk mand begge livet til under deres klatring/vandring. I adskillige tusinde meters højde.Mount Everest er 8.848 meter på det højeste sted. De 2 mænd var 400-500 meter fra toppen, da livet sluttede for dem.