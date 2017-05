80-årig mand tog på ung kvinde på gaden i Skælskør

Mandag 22. maj 2017 kl. 14:37I weekenden var en af de usædvanlige hændelser en 80-årig mand, som blev anholdt for blufærdighed krænkelse af en ung kvinde på åben gade i vestsjællandske Skælskør. Manden råbte hende an på gaden, hun gik hen til ham - og han begyndte straks at befamle og kommentere hendes bryster.Kortvarigt fulgte den gamle mand efter den 20-årige kvinde, som så kontaktede politiet. Nu "slæber han rundt" på en sigtelse, fordi han ikke kunne styre sig.