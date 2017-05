Unge kvinder forhindrede røver i at få udbytte med sig

Mandag 22. maj 2017 kl. 12:23Et par morgenfriske kvinder på 18-19 år på en tankstation i landsbyen Ødum nord for Århus forhindrede i går morges en røver i at få udbytte med sig fra stedet. Efter håndgemæng med de 2 damer stak manden af i bil, og han eftersøges stadig af politiet, der iøvrigt har et godt signalement af ham.Manden var ellers opfindsom inde i butikken, hvor han (som kunde) bad om 5 kartoner cigaretter. Da de lå på disken, bad han om yderligere 1 karton, som den ene unge ekspedient måtte hente på lageret. Imens stak manden af med de 5 - men blev indhentet af de 2 resolutte unge kvinder.Derefter udviklede hele bataljen sig udenfor på tankstationen, og det endte altså med, at røveren flygtede uden udbytte.