Bombe på sygehus - foreløbigt mange kvæstede

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 22. maj 2017 kl. 09:11Et sygehus i den thailandske hovedstad Bangkok er for nogle få timer siden blevet ramt af en bombe, og de foreløbige meldinger er mindst 24 kvæstede, men endnu ingen døde. Eksplosionen skete i et venteværelse på sygehuset. Motivet skal givetvis findes i oprør mod militær diktaturet.Der er tiltagende voldpræget uro i Thailand, og det ser ud til, at bombe-eksplosioner kan blive det næste voldsomme middel i oprøret.Det er nu midt på eftermiddagen i Thailand, som er 5 timer forud for dansk tid.