Mand trampet ihjel af tyr

Søndag 21. maj 2017 kl. 19:16En 64-årig københavnsk mand blev i dag trampet ihjel af en tyr på en mark nær jyske Sønderborg. Manden var på spadseretur med sin hund og en bekendt og i den forbindelse gik de ind over en mark, hvor tyren var løsgående sammen med køer. Tyren indledte med at angribe hunden.Det førte til, at den 64-årige mand faldt omkuld, hvilket tyren benyttede til at trampe på ham. Ilde tilredt blev manden fløjet med helikopter til sygehuset i Flensburg, men han døde undervejs af sine alvorlige kvæstelser.