Århundreder gammel mølle i Holbæk er brændt

Søndag 21. maj 2017 kl. 12:312 drenge på 16-17 år er i nat blevet anholdt for at stå bag en påsat brand, der gjorde det af med en århundreder gammel mølle i Strandparken i Holbæk. Da politi og brandvæsen nåede frem til den brændende mølle, konstaterede man, at døren var brudt op, og der var anrettet bål inde i møllen.De 2 unge fremstilles i dag i grundlovforhør, hvor de vil blive begæret fængslet.