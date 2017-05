Unge fodboldspillere har begået selvmord - men hvorfor?

Søndag 21. maj 2017 kl. 10:41Det er uforklarligt, hvad der har fået nu 2 professionelle, kendte tjekkiske fodboldspillere til med få ugers mellemrum at begå selvmord. Den ene 31 år, den anden 34 år. Begge forlod livet ved at hænge sig i deres hjem. Familierne ransager nu spørgsmålet - hvorfor?Også i den tjekkiske fodboldverden er der på én og samme tid sorg og spørgende stemning. Om hvad det er, der foregår. Er kravene til de unge spillere for høje.Først var det spilleren Frantisek Rajtorals, der blev fundet død i slutningen af april, og i går var det så David Bystron.