7 børn alvorligt forbrændt under skateboard-show

Søndag 21. maj 2017 kl. 08:212 drenge og 1 pige ud af ialt 7 børn, der blev ramt af brændende væske, blev yderst alvorligt forbrændt under et skateboard-show på havnen i jyske Sønderborg i aftes. Til morgen er meldingen, at ingen af dem er i livfare. En stor redningindsats med bl.a. helikoptere blev straks iværksat.Af de 3 helikoptere blev 2 af de værst forbrændte fløjet til sygehuset i Odense og 1 til sygehuset i Flensburg.Ulykken skete, da en af de unge skateboard-deltagere hældte ekstra væske på en i forvejen brændende ring. Vinden tog fat og spredte den brændende væske til de nærmeste tilskuere, som var de 7 ramte børn.