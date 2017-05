Dreng frygtes druknet efter timers resultatløs søgen

Søndag 21. maj 2017 kl. 00:03En 15-årig dreng frygtes druknet efter, at han hele lørdag aften blev eftersøgt i østfynske Svendborgsund. Såvel helikoptere som både søgte resultatløst i timevis, og lidt før midnat besluttede politiet at indstille eftersøgningen. Drengen var ude at bade sammen med sin far og en bror, da han forsvandt.Det stærkt strømfyldte farvand har vanskeliggjort eftersøgningen af drengen, der kan være flydt mange andre steder hen end strandområdet (Christiansminde ved Svendborg), hvor familien badede.