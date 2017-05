Fly til Bangkok måtte vende om og flyve tilbage til København

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 20. maj 2017 kl. 20:41Et fyldt passagerfly fra luftfartselskabet Norwegian måtte sent i eftermiddag vende om og flyve tilbage til København, hvorfra det var lettet med Bangkok som mål for turen. Passagererne er indkvarteret i hovedstaden i nat, hvorefter der er afgang mod Thailand i morgen tidlig.Det var komplicerede tekniske problemer, der førte til kaptajnens beslutning om at sikkerhedlande flyet i København.