Filmfestival i Cannes ruller derudaf for 70. gang

Lørdag 20. maj 2017 kl. 16:55Det går nu rigtigt løs med den 70. filmfestival i sydfranske Cannes. Festlighederne begyndte for et par dage siden, og i denne weekend skrues der op for menageriet. I dag samles eksempelvis repræsentanter for 150 festivals rundt på kloden, og i den kommende uge sker det så altsammen.Frem til søndag i næste weekend, hvor alle vinderne af de gyldne palmer bliver præsenteret i en perlerække. Det er muligt at følge med og søge info på www.festival-cannes.com - hvor også det fantastiske program for hver enkelt dag og time findes.