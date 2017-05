Knust bil ved stort vejtræ men ingen personer fundet

Lørdag 20. maj 2017 kl. 10:43Politiet har siden morgenstunden efterforsket en ulykke, hvor man har en knust bil (en stor BMW) ved et stort vejtræ og en trappe på Gladsaxe Møllevej i det nordvestlige København. Man har imidlertid ingen personer fundet med tilknytning til ulykken. En har jo kørt limousinen, men om der har været passagerer, vides endnu ikke.Man har de seneste timer forsøgt at finde frem til nogen, der kan have iagttaget ulykken, og hvad der efterfølgende er passeret. Også bilens ejer har man søgt.