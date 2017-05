En våd nat - 25 mm regn

Lørdag 20. maj 2017 kl. 06:29Mens det har været en meget våd nat ikke mindst i den sydjyske region, ser det ud til at blive en lørdag med solen kiggende frem bag lidt stadig regnfulde skyer. 25 mm regn inden for et par timer var, hvad vejrguderne bød på fra midnat bl.a. i slot-byen Gråsten.Lyn og torden var med til at gøre den våde nat til en ekstra "pikant oplevelse" med falske alarmer og løsgående kreaturer på vejene. Der er imidlertid endnu ikke meldinger om alvorlige ulykker.