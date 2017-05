En markant ørefigen til Parken - underskud på 25 millioner kr.

Fredag 19. maj 2017 kl. 20:48Virksomheden der driver Danmarks nationalstadion i København, Parken Sport & Entertainment A/S fik en ordentlig ørefigen i dette års første 3 måneder. Med et underskud på 25 millioner kr. overfor overskud på 13 millioner kr. i fjor. Derfor nedjusterer man også forventningerne til hele 2017.I stedet for 60-80 millioner kr. i overskud er optimismen nu skruet ned til 40-55 millioner kr. Hvilket især skyldes, at det går den gale vej i fitness.dk - som Parken også ejer.