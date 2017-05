Metro omkring Ørestaden står stille på grund af selvmord

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 19. maj 2017 kl. 13:12Endnu har man intet overblik og kan derfor ikke oplyse andet, end at en person er død som følge af påkørsel af et tog i den københavnske metro på Sundby station i Ørestaden. Der er øjensynligt tale om et selvmord. Alle tog i området står stille, og der er ved at blive indsat busser.Den tragiske hændelse fandt sted lige omkring kl. 12, hvorfor man forventer nogen tid endnu, inden der påny kan sættes tog i drift.