Ung mand forsvundet i 2 uger - fundet druknet i havn

Fredag 19. maj 2017 kl. 10:47En 23-årig mand, der havde været forsvundet i 2 uger, er fundet druknet i havnen i nordjyske Ålborg. Den unge mand blev meldt savnet af sin familie i begyndelsen af måneden, men al eftersøgning var forgæves. Liget blev observeret af en forbipasserende i havnen for 1½ døgn siden.Politiet har i forbindelse med identifikationen konstateret, at den dødfundne unge mand ikke har været udsat for noget kriminelt.