Pompeji lukket for turister på grund af antik-tyveri

Torsdag 18. maj 2017 kl. 21:32En af tidens særegne oplevelser står turist attraktionen Pompeji ved italienske Napoli for i dag. En antik bronzegenstand er blevet stjålet, hvorfor man omgående har lukket stedet for turister. Politiet er igang med at studere video optagelser for om muligt at afsløre tyven.Pompeji og den nærliggende vulkan Vesuv besøges årligt af millionvis af turister. Køen kan altså hurtig blive lang, hvis ikke der umiddelbart åbnes for besøgende igen.