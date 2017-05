Økologisk juice gærer og små søm i glas med kapers

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 18. maj 2017 kl. 17:52Flere supermarked kæder har været uheldige i dag. Hos Irma er man ved at fjerne økologisk nypresset appelsinjuice med hindbær i 3/4 liter flasker fra hylderne, fordi varen holdbar til i morgen gærer. Hos jyske Løvbjerg er det Melisa kapers non parreilles i glas med holdbarhed til 9. marts næste år, der fjernes.I glassene med kapers er der risiko for små søm, hvilket jo absolut ikke er nogen delikatesse.