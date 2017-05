Abe druknede i zoo

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 18. maj 2017 kl. 16:29Tumult i abe-området i zoologisk have i Odense i formiddag kostede en 20-årig chimpanse livet. Aben endte i en vandgrav, der omkranser området for at sikre, at ingen af chimpanserne kan stikke af. Da aberne imidlertid på grund af deres kropbygning ikke kan svømme, gik det galt.De mange besøgende i zoo blev evakueret fra området, da tumulten opstod. Ingen var på noget tidspunkt i fare, forsikrer den fynske dyrehaves folk.