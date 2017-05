Ung knallertkører dræbt

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 18. maj 2017 kl. 09:32En ikke nærmere identificeret ung mand på knallert er til morgen blevet dræbt i en voldsom ulykke på en landevej ved landsbyen Refsvindinge 10 km fra østfynske Nyborg. Den unge mand blev ramt af en bil og væltede over i den modsatte kørebane, hvor han blev påkørt af yderligere en bil.Lægerne på universitetsygehuset i Odense kæmpede forgæves for at redde den unge mands liv.