Forgældet sommerhus på Sydfalster til tvangauktion

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 18. maj 2017 kl. 09:04Striben af tvangauktioner bliver stadig længere, efter at skattevæsenet nu også har meldt sig ind i "klubben" af dem, der begærer auktion - det nye er for småbeløb i skyldig ejendomskat. Et sådan eksempel er sommerhuset Bellisvejen 3 i Gedesby på Sydfalster. Iøvrigt en forgældet ejendom med hæftelser på næsten 1,2 million kr.Tvangauktionen holdes i retten i Nykøbing F onsdag 7. juni. Sommerhuset er offentligt vurderet til 700.000 kr. og består af 101 kvm bolig, carport og 1.000 kvm grund.