Sygeplejeske-dom fra retten i Nykøbing F omgjort - ikke mord

Onsdag 17. maj 2017 kl. 21:04Et enigt nævningeting i Østre Landsret har i dag omgjort dommen over en syge­plejerske fra retten i Nykøbing F. I stedet for mord er hun fundet skyldig i forsøg på mord på 4 patienter på Nykøbing F Syge­hus. Hun blev af et enigt nævningeting ved retten i Nykøbing F fundet skyldig i bl.a. 3 mord og 1 mordforsøg på patienter, og idømt fængsel på livstid. Retlægerådet har over for landsretten afgivet erklæring, hvoraf fremgår at dødårsagen for de 3 patienter ikke anses for entydigt klarlagt. Landsretten har efter en samlet vurdering af de lægelige oplys­ninger og bevisførelsen iøvrigt ikke fundet fornødent sikkert grundlag for at fastslå, at de 3 patienter er døde som følge af sygeplejerskens indgivelse af morfin og diazepam, men at den ind­givne mængde af morfin i hvert fald kan have været en medvirkende dødårsag.Hun er derfor frifundet for mord (manddrab efter straffelovens § 237) i forhold til disse 3 patienter.Landsretten udtrykker desuden, at henset til mængden af morfin, sygeplejerskens kendskab til patienternes svagelige tilstand og hendes faglige viden om virkning, dosering og farligheden af morfin, har man fundet det godtgjort, at hun har indset muligheden for, at de pågældende patienter ville dø som følge af hendes handlinger, og at hun accepterede denne mulige følge. Sygeplejersken er derfor fundet skyldig i forsøg på mord (manddrab, jvf. straffelovens § 237, jvf. § 21), for så vidt angår 3 patienter og yderligere 1 tilfælde af forsøg på mord (manddrab) af en patient.Landsretten tager nu stilling til strafudmålingen. Der forventes afsagt dom i morgen.