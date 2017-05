Kæmpe efterskole har bortvist 16 elever på grund af alkohol

Onsdag 17. maj 2017 kl. 18:01Bernstorffsminde Efterskole nær Fåborg på det sydlige Fyn er blandt landets største. Den kæmpe efterskole med 220 elever har derfor plads til at miste de 16 elever, som netop er blevet bortvist på grund af alkohol og snus. En kedelig sag for de unge, men også for skolen.Den store grundtvig-koldske efterskoles motto er "en skole der fortjener din opmærksomhed" - hvilket den så sandelig har fået i dag. Skolen kan studeres nærmere på www.berns.dk - dens website.