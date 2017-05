Gidseldrama i flygtningecenter

Onsdag 17. maj 2017 kl. 17:42Det meste af dagen har et gidseldrama udspillet sig i flygtningecentret på den tidligere Sjælsmark Kaserne i nordsjællandske Hørsholm. En asylansøger har forskanset sig i et værelse, angiveligt med mindst et barn og måske flere familiemedlemmer. Politiet forsøger at holde situationen i ro, imens man forhandler.Der foreligger endnu ingen enkeltheder omkring dramaet, men der er også tilkaldt ambulancer, så noget foregår - eller frygtes.