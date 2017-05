Tobak eller stearinlys årsag til, at kvinde indebrændte

Tirsdag 16. maj 2017 kl. 17:33De foreløbige undersøgelser peger på, at enten rygning eller et tændt stearinlys var årsag til en voldsom dødbrand i en ældrebolig i det sydvestlige Odense i dag. En 83-årig kvinde indebrændte. Ilden havde så godt fat, da brandvæsenet nåede frem, at man havde svært ved at trænge ind i boligen.Da det lykkedes fandt man den indebrændte, der blev identificeret som beboeren.