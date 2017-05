Danmark får alvorlig kritik af menneskerettens vilkår

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 16. maj 2017 kl. 17:06Europarådet, der har 47 europæiske medlemlande og som blev grundlagt i 1949 til at værne om menneskeretten, retter alvorlig kritik mod Danmark i en ny rapport. Det er behandlingen af flygtninge, der er hovedårsagen til kritikken. Det er flovt for Danmark, som ellers altid har været foregangland omkring menneskerettigheder.Rapporten "New reports on racism and discrimination in Denmark and Serbia" kan læses på www.coe.int - Europarådets website.