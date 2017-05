Anklager i mordsag sprang i døden fra 3. sals højde

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 16. maj 2017 kl. 15:20Der var chok tilstand i kvartmillion byen Augsburg i det sydtyske til middag, fordi anklageren i en mordsag forinden var sprunget i døden fra 3. sals højde i retbygningen, hvor sagen i dag skulle for. Alle står i dette øjeblik helt uforstående overfor, at den 43-årige mand begik selvmord på den brutale måde.Det skete for øjnene af mange, herunder en skoleklasse. Eleverne blev bragt under psykolog behandling, mens den hårdt kvæstede anklager blev bragt på sygehuset, hvor han døde.