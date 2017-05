40 års motorcykel-jubilæum i Stubbekøbing blev en fuser

Tirsdag 16. maj 2017 kl. 15:02Motorcykelmuseet i Stubbekøbing kan samle enormt mange deltagere, når det åbner i påsken hvert år. Mens det kniber med tilslutningen til andre tider - eksempelvis til et planlagt 40 års jubilæum i den kommende måned. Det blev en fuser på grund af manglende tilslutning, hvorfor en hel weekend er reduceret til en lørdag-udflugt til Møn og Bogø.Mærkeligt - men det var nok bl.a. prisen for deltagelse i det storstilede arrangement, der fik det til at falde til jorden. Nu går turen til naboøerne lørdag 17. juni. Hvor rejsen starter og slutter ombord på færgen Ida.