Ejendomselskab på Sydfalster konkurs - led rentedøden

Tirsdag 16. maj 2017 kl. 10:25Skifteretten i Nykøbing F har afsagt konkursdekret over ejendomselskabet Clas Ejendomme ApS, Gedser Landevej 31 i Væggerløse på Sydfalster. Den 6 år gamle virksomhed led rentedøden. Med finansielle udgifter på 433.000 kr. i seneste regnskabår, der sluttede med udgangen af juni sidste sommer.I netop dette sidste regnskab blev der stillet spørgsmål ved selskabets mulighed for at overleve. Det havde da ejendomme for 7,3 millioner kr., men gæld på næsten 8 millioner kr.