Ung kvinde formodes myrdet - forsvandt i weekenden

Tirsdag 16. maj 2017 kl. 09:04I jagten på en forsvundet (og antageligt kidnappet) 19-årig kvinde har svensk politi fundet et lig. Som man uden at sige for meget sætter i forbindelse med den unge kvindes forsvinden i weekenden. 3 unge mænd er anholdt for at have forbindelse til mystikken om den forsvundne kvinde.Den brutale tragedie har udspillet sig i et lokalsamfund (Hundiksvall) mange kilometer nord for hovedstaden Stockholm. Eftersøgningen af den unge pige har koncentreret sig om et område ved en gård og en sø.Der har ingen forklaring været på pigens mystiske forsvinden. Hun var angiveligt på vej til en fest, da hun udeblev og ikke siden er blevet set. Nu har politiet så fundet et lig, og det er sandsynligvis den unge kvinde, myrdet således som oplysningerne kan sættes sammen lige nu.