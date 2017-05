Ulighed-forsker død

Mandag 15. maj 2017 kl. 22:31Den mest markante danske ulighed-forsker Erik Jørgen Hansen er død 81 år. Efter et liv aktivt til det sidste, idet hans seneste bog om netop ulighed udkom for 1 måned siden. Han stoppede aldrig, selvom han gik officielt på pension for 12 år siden. Efter en utrolig karriere.Der startede med en cand.polit. uddannelse, som førte ham i kombination med hans egne holdninger ind i sociologiens fagområde. Med stillinger som forskningleder på Socialforskninginstituttet og professor på Danmarks Pædagogiske Universitet.Erik Jørgen Hansen var jyde, født i Bramming og opvokset i det sydlige Jylland. Den ballast forlod ham aldrig i hans utrættelige forskning i og kamp imod ulighed.