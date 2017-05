Bevæbnede mænd røvede tankstation for cigaretter

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 15. maj 2017 kl. 22:14Om det var et par smøgtrængende herrer vides ikke, men i alle tilfælde lykkedes det sent i aften 2 bevæbnede mænd at røve en tankstation i midtjyske Billund for cigaretter. Bagefter forlod de diskret stedet til fods, og det er endnu ikke lykkedes politiet at finde spor efter dem.Det antages derfor, at de har haft en bil holdende og er forsvundet i den.