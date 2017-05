Skattefar skal kulegraves - skandaler har ingen "far" det har kun succes

Mandag 15. maj 2017 kl. 20:24Så swinger bureaukratiet igen efter bedste skuffe. Skattefar skal kulegraves. Et umage flertal af socialdemokrater, dansk folkepartifolk, alternative og enhedslistefolk tvinger regeringen til at nedsætte en kommission, der skal kulegrave skattevæsenet. Finde syndere og forklaringer på den ene skandale efter den anden. Som om det tidligere har nyttet, når man skulle stille nogen til ansvar for skandaler i bureaukratiet. Nej, skandaler har ingen "far", det har kun succes. Er det noget godt og positivt, står alle i kø for at tage æren. Går det skævt, løber alle væk i et ekstremt tempo.A- og DF-formændene Mette Frederiksen og Kristian Thulesen Dahl har taget hinanden i hånden i dag og lanceret kravet om kulegravning af krisen i skattevæsenet. Hvad regeringen nu vil sige overfor flertallet, ja det må de kommende timer og dage vise. Hidtil har man afvist en bekostelig undersøgelse, der - uden at man siger det - også vil vise sig nytteløs.