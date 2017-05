Kvinde styrtede fra 2. sal under pudsning af vinduer

Mandag 15. maj 2017 kl. 18:27En 54-årig kvinde blev sidst på eftermiddagen med politieskorte bragt til Rigshospitalet i København. Hårdt kvæstet i forbindelse med et styrt fra 2. sal i Rødovre, hvor hun var i færd med at pudse vinduer. Kvinden mistede balancen og faldt altså direkte i dybet.Hvor imidlertid et buskads tog noget af faldet. Om hun er livtruende kvæstet vides endnu ikke.