Lotto-spiller vandt 6 millioner kr.

Mandag 15. maj 2017 kl. 17:38En Lotto-spiller i østjyske Horsens har det formentlig helt euforisk i dag, efter at weekendens 1. præmie på 6 millioner kr. endte i vedkommendes pengekasse. Også i Odense er en spiller henrykt, idet "trøstpræmien" på 1 million kr. ved ekstratrækning blandt de 130.000 vinderkuponer faldt af der.For dem med lyst til at spille for at vinde den helt store gevinst, er Eurojackpot puljen i denne uge vokset til 252 millioner kr.