Fuld kvinde kørte ind i have i nattens Slagelse

Mandag 15. maj 2017 kl. 17:20En 46-årig københavnsk kvinde var helt på vildspor i Slagelse i nat. Hun sad fuld bag rattet i sin bil, som hun mistede herredømmet over og endte med at køre ind i en have. Bang! der holdt hun - og ventede på, at politiet skulle komme og anholde hende for spritkørsel.Det skete alt som ventet. Ingen kom noget fysisk til ved kvindens rådvilde færd, men nu skal hun til at bøvle med en sag om den uheldige kombination af alkohol og benzin.