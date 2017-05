Ny nordkoreansk missil-test viser overraskende udvikling

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 15. maj 2017 kl. 11:34Bedst som man troede, at nu var der ved at falde ro i det nordkoreanske område, affyrede landet i weekenden en ny missel-test. Som viste en ovarraskende udvikling, man ikke må underkende. Tværtimod, så tyder det nu på, at landet har raketter, som kan tilbagelægge mindst 4.000 kilometer.Søndagens test giver derfor anledning til begejstring i Nordkorea, men grund til panderynken i store dele af den øvrige verden.Der er kun én mulig udgang på den fortsatte våben-opbygning i alverdens lande. At søge freden.